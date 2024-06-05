Праздничную поляну в Михайловском повторно обработали от клещей

10:15, 05 июня 2024, ПАИ

В преддверии Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина вчера, 4 июня, была проведена повторная противоклещевая обработка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского pаповедника по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

Работы провели вели сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах». Они обработали от опасных насекомых Поэтическую (Праздничную) поляну, расположенную в непосредственной близости от центральной усадьбы заповедника. Площадь обработки составила около 8 гектаров.

Ранее сообщалось, что первая противоклещевая обработка в музее прошла в конце апреля — начале мая. Кроме того, на прошлой неделе на территориях «Михайловского» была выполнена дезинсекция от личинок комаров.