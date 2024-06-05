Обработка от борщевика Сосновского началась в Пскове
Обработка от борщевика Сосновского началась в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Управлении городского хозяйства Пскова.
Специалисты обрабатывают от сорняка муниципальные территории химическим и механическим способами. До 15 июня при благоприятных погодных условиях должны обработать более 160 гектаров. На сегодняшний день обработана большая часть территорий в микрорайонах Кресты, Любятово и Запсковье.
Вещество имеет накопительный эффект. Оно сохраняется в почве в течение всего сезона. Механическая обработка пройдет по мере отрастания сорняков.
Собственники должны обрабатывать свои земельные участки самостоятельно, пояснили в городском хозяйстве.
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