Великолукский студент-медик представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства в Оренбурге

13:02, 05 июня 2024, ПАИ

Студент Великолукского медицинского колледжа Михаил Ермаков представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Великолукский студент выполнял задания по компетенции «Медицинский и социальный уход». В рамках первого модуля заданий ему нужно было провести базовые медицинские операции: измерить температуру, пульс, сатурацию и другие показатели. На втором этапе студент провёл ингаляцию с помощью небулайзера, а также расчёт дозы и введение лекарства внутримышечно.

На третьем этапе будущий медик провёл антропометрию: измерил рост, вес, окружность талии, а также подсчитал индекс массы тела и провёл ЭКГ. Он выявил факторы риска пациента и составил план оздоровления.

На финальном этапе предстояло составить план иммунопрофилактики: разведение и введение антирабической вакцины, разведение и введение вакцины для профилактики кори.

Отметим, что медицинские соревнования проходили в Оренбурге.