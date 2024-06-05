Великолукский студент-медик представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства в Оренбурге
Студент Великолукского медицинского колледжа Михаил Ермаков представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Великолукский студент выполнял задания по компетенции «Медицинский и социальный уход». В рамках первого модуля заданий ему нужно было провести базовые медицинские операции: измерить температуру, пульс, сатурацию и другие показатели. На втором этапе студент провёл ингаляцию с помощью небулайзера, а также расчёт дозы и введение лекарства внутримышечно.
На третьем этапе будущий медик провёл антропометрию: измерил рост, вес, окружность талии, а также подсчитал индекс массы тела и провёл ЭКГ. Он выявил факторы риска пациента и составил план оздоровления.
На финальном этапе предстояло составить план иммунопрофилактики: разведение и введение антирабической вакцины, разведение и введение вакцины для профилактики кори.
Отметим, что медицинские соревнования проходили в Оренбурге.
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Великолукский студент-медик представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства в Оренбурге
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