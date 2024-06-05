Более 1800 школьников приняли участие в областной спартакиаде учащихся в Псковской области

11:58, 05 июня 2024, ПАИ

1855 школьников приняли участие в 16-й областной спартакиаде учащихся в Псковской области, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Елена Алексеева.

Всего в спартакиаде поучаствовали спортсмены из 26 городов и районов Псковской области. Итоги соревнований подводятся по четырём группам.

В группе «А» среди учеников восьми районов области первое место заняли сборная Куньинского района, на втором месте расположились ученики Пушкиногорского района, а замкнули тройку лидеров спортсмены Пустошкинского района.

В группе «B», в которой также приняли участие ученики из восьми районов области, перовыми стали атлеты Новосокольнического района, серебро на счету учеников Бежаницкого района, а третьей стала сборная Гдовского района.

Восемь сборных соревновались между собой в группе «C». Золото завоевала сборная Печорского района, вторыми стали ученики из Невельского района, а бронзу завоевали спортсмены Псковского района.

В группе «D» борьба шла между командами Пскова и Великих Лук. Псковичи заняли первое место, а великолучане – второе.

Отметим, что в Псковской области продолжаются областные спартакиады среди вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО). Соревнования среди вузов завершатся в октябре, а среди УСПО – в декабре.

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