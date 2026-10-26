Уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев вывел тульский «Арсенал» в топ-10 Первой лиги

12:27, 26 октября 2026, ПАИ

Тульский «Арсенал» под руководством уроженца Великих Лук Дмитрия Аленичева одержал волевую победу над «КАМАЗом» в матче 15-го тура Первой лиги. Встреча в Туле завершилась со счётом 4:3, сообщает корреспондент ПАИ.

К 80-й минуте туляки уступали со счётом 1:3, однако сумели переломить ход игры. Дубль оформил Милош Брнович, ещё по голу забили Тимур Мелекесцев и Рашид Магомедов. «Самый настоящий триллер. При счёте 1:3, стоя на бровке, я вспомнил, как в бытность игроком, в мой день рождения 20 октября 1996 года мы проигрывали московскому «Торпедо» 1:3 и победили 4:3», – приводит слова Аленичева пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Первой лиги. В следующем туре туляки 30 октября на выезде сыграют с лидером турнира «Нижним Новгородом».

Напомним, что Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера «Арсенала» 15 сентября. Специалист уже возглавлял тульскую команду с ноября 2011-го по июнь 2015 года, и под его руководством клуб прошёл путь от любительской лиги до РПЛ.