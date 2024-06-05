Псковичам предлагают рассказать о семейной реликвии и получить бесплатный билет в музей

11:42, 05 июня 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на посещение всех экспозиций Поганкиных палат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Чтобы стать участником, необходимо сделать несколько простых действий:

- сфотографировать семейную реликвию;

- написать небольшую историю, связанную с ней;

- отправить фото и описание на почту Псковского музея-заповедника press@pskovmuseum.ru с пометкой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Самые интересные истории под хештегом #СемейныеРеликвии будут опубликованы в соцсетях и на сайте музея. Лучшие – разместят на ресурсах Минкультуры РФ.

Среди всех участников музей разыграет три бесплатных билета на все экспозиции Поганкиных палат. Свои истории можно присылать до 12 июня.

Справки по телефону 8 (921) 500-87-02 либо в личных сообщениях группы музея «ВКонтакте» (vk.com/pskovmuseum).