Псковичам предлагают рассказать о семейной реликвии и получить бесплатный билет в музей
Псковский музей-заповедник приглашает принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на посещение всех экспозиций Поганкиных палат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Чтобы стать участником, необходимо сделать несколько простых действий:
- сфотографировать семейную реликвию;
- написать небольшую историю, связанную с ней;
- отправить фото и описание на почту Псковского музея-заповедника press@pskovmuseum.ru с пометкой «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
Самые интересные истории под хештегом #СемейныеРеликвии будут опубликованы в соцсетях и на сайте музея. Лучшие – разместят на ресурсах Минкультуры РФ.
Среди всех участников музей разыграет три бесплатных билета на все экспозиции Поганкиных палат. Свои истории можно присылать до 12 июня.
Справки по телефону 8 (921) 500-87-02 либо в личных сообщениях группы музея «ВКонтакте» (vk.com/pskovmuseum).
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