Студент из Великих Лук удостоен стипендии Правительства РФ

11:44, 05 июня 2024, ПАИ

Студент Великолукского механико-технологического колледжа Андрей Андреенков удостоен стипендии Правительства РФ. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Андрей Андреенков является студентом второго курса специальности «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Студент хорошо учится и представляет своё учебное заведение на конкурсах и олимпиадах, а также занимается научно-исследовательской деятельностью.

В истории механико-технологического колледжа это первый случай, когда их студенту вручили стипендию Правительства РФ, заключили в учреждении.

Напомним, что стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям – это престижная стипендия в России, целью которой является поддержка студентов, добившихся значительных успехов по наиболее важным для страны направлениям.