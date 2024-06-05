Студент из Великих Лук удостоен стипендии Правительства РФ
Студент Великолукского механико-технологического колледжа Андрей Андреенков удостоен стипендии Правительства РФ. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
Андрей Андреенков является студентом второго курса специальности «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Студент хорошо учится и представляет своё учебное заведение на конкурсах и олимпиадах, а также занимается научно-исследовательской деятельностью.
В истории механико-технологического колледжа это первый случай, когда их студенту вручили стипендию Правительства РФ, заключили в учреждении.
Напомним, что стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям – это престижная стипендия в России, целью которой является поддержка студентов, добившихся значительных успехов по наиболее важным для страны направлениям.
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