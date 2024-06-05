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Великолукский студент взял серебро второго этапа многодневки «Золото Ладоги»

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Савва Новиков взял серебро второго этапа многодневной велогонки «Золото Ладоги», которая прошла на скоростном автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ВЛГАФК со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.

Великолукский студент взял серебро второго этапа многодневки «Золото Ладоги». Фото: Федерация велосипедного спорта Псковской области

Участники прошли 12 кругов по 5,2 километров. Савва Новиков показал результат в один час, 29 минут и 21 секунду.

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