Света временно не будет в некоторых деревнях Куньинского района

12:20, 05 июня 2024, ПАИ

Без электроэнергии временно останутся несколько населённых пунктов Куньинского района 6 и 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

С 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Бубново, Долговица, Ростани, Лопатуха и Боброедово в связи с валкой угрожающих деревьев.

Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.



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