Света временно не будет в некоторых деревнях Куньинского района
Без электроэнергии временно останутся несколько населённых пунктов Куньинского района 6 и 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
С 9:00 до 17:00 света не будет в деревнях Бубново, Долговица, Ростани, Лопатуха и Боброедово в связи с валкой угрожающих деревьев.
Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населённых пунктах Псковской области
Великолукский студент-медик представил Псковскую область на Всероссийском чемпионате профмастерства в Оренбурге
Михаил Ведерников призвал не обращаться с запросами о бомбоубежищах в партии, где «иноагент на иноагенте»
Псковский губернатор: Совместными усилиями мы сможем максимально эффективно и быстро справиться со всеми вызовами