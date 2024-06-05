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Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населённых пунктах Псковской области

Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населённых пунктах Псковской области. Специалисты компании провели модернизацию оборудования и расширили полосу частот в диапазоне LTE-800 с 5 МГц до 7,5 МГц. Благодаря проведенным работам пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами в разгар дачного и туристического сезонов смогут жители и крупных городов, и отдалённых посёлков, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населённых пунктах Псковской области. Фото: пресс-служба Tele2

Компания Tele2 обновила оборудование и расширила частотный диапазон в Пскове, Великих Луках, Порхове, Опочке, Пушкинских Горах и других населённых пунктах в двух городских округах и 17 районах Псковской области. Это позволило увеличить ёмкость сети и скорость передачи данных. Абоненты могут смотреть видео в высоком разрешении, вести трансляции, общаться в мессенджерах, приобретать товары на маркетплейсах и пользоваться другими привычными онлайн-сервисами. Качество связи останется на высоком уровне даже в пиковые часы.

«Пользование онлайн-услугами постоянно растёт, как и требования к качеству связи. Поэтому мы планомерно модернизируем свою инфраструктуру, обновляем оборудование и расширяем ёмкость сети. Это позволяет увеличить и скорость, и надёжность. Особенно это актуально во время дачного сезона, поскольку важно обеспечить абонентам доступ к цифровым услугам и сервисам на том же уровне, что и в городе, вне зависимости от их местоположения», – отметил технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев.

Компания Tele2 модернизировала инфраструктуру на всей территории Северо-Запада. Частотные диапазоны расширили в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, а также в Карелии. Скорость передачи данных увеличилась в среднем на 30 %.

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