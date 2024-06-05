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Культура

Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале

Четыре коллектива представят Псковскую область на окружном этапе Х Всероссийского хорового фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале. Фото предоставлено Псковским областным центром народного творчества

Участие в фестивале на основании конкурсного отбора примут хор русской песни «Радуга» из Пскова, фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук, фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова, Детский фольклорный коллектив «Забава Опочецкая» из Опочки.

Все участники регионального этапа получат дипломы лауреатов I, II и III степени.

Окружные этапы Всероссийского хорового фестиваля пройдут с 30 мая до 20 октября по всем федеральным округам РФ.

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