Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале

14:13, 05 июня 2024, ПАИ

Четыре коллектива представят Псковскую область на окружном этапе Х Всероссийского хорового фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Участие в фестивале на основании конкурсного отбора примут хор русской песни «Радуга» из Пскова, фольклорный ансамбль «Заряница» из Великих Лук, фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова, Детский фольклорный коллектив «Забава Опочецкая» из Опочки.

Все участники регионального этапа получат дипломы лауреатов I, II и III степени.

Окружные этапы Всероссийского хорового фестиваля пройдут с 30 мая до 20 октября по всем федеральным округам РФ.