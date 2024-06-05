Довыборы представителей общественности в коллегию судей прошли в Псковской области

13:45, 05 июня 2024, ПАИ

Депутатский корпус Псковского областного Собрания большинством голосов избрал члена регионального отделения Ассоциации юристов России Михаила Сорокина в состав квалификационной коллегии судей Псковской области – тайное голосование за кандидатуру на вакантное место в коллегии состоялось на 34-й сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно законодательству, раз в четыре года Собрание депутатов назначает семь представителей общественности в квалификационную коллегию судей из числа кандидатов, предложенных решением общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.

Полномочия действующих представителей общественности в квалификационной коллегии судей, включая Михаила Сорокина, завершаются в апреле 2025 года.