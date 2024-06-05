Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выплату на жильё при рождении тройни в Псковской области предоставят без учёта доходов семьи

Уточнены условия предоставления социальной выплаты на покупку жилья при рождении тройни в Псковской области. Соответствующие изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей» депутаты Псковского областного Собрания приняли на 34-й сессии сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Выплату на жильё при рождении тройни в Псковской области предоставят без учёта доходов семьи. Фото: ПАИ

Согласно новой законодательной норме выплата на приобретение жилого помещения в случае одновременного рождения трёх и более детей будет предоставляться всем многодетным семьям, а не только многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, как предусмотрено действующей редакцией.

Принятие закона не потребует корректировки расходной части бюджета, поскольку финансовое обеспечение новой нормы будет осуществляться за счёт средств, предусмотренных на реализацию закона «О социальной поддержке многодетных семей».

Напомним, ранее эту меру поддержки губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал на встрече с родителями тройни в Псковском клиническом перинатальном центре.

Отметим, что 2024 год в России по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. На территории Псковской области на протяжении нескольких лет ведётся планомерная работа по поддержке материнства и детства, семей с детьми, в том числе по линии президентских нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме в Белоруссии
05 июня 2024

Псковские криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»
05 июня 2024

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы между Махачкалой и Псковом
05 июня 2024

Самые интересные находки на дне псковских водоёмов перечислил дайвер
05 июня 2024

Росгвардейцы обеспечат безопасность на Днях пушкинской поэзии
05 июня 2024

Ливни и грозы обрушатся на юг Псковской области
05 июня 2024

Выплату на жильё при рождении тройни в Псковской области предоставят без учёта доходов семьи
05 июня 2024

На экомаршруте Полистовского заповедника можно увидеть редкую дикую орхидею

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...