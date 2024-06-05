Выплату на жильё при рождении тройни в Псковской области предоставят без учёта доходов семьи

13:55, 05 июня 2024, ПАИ

Уточнены условия предоставления социальной выплаты на покупку жилья при рождении тройни в Псковской области. Соответствующие изменения в региональный закон «О социальной поддержке многодетных семей» депутаты Псковского областного Собрания приняли на 34-й сессии сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Согласно новой законодательной норме выплата на приобретение жилого помещения в случае одновременного рождения трёх и более детей будет предоставляться всем многодетным семьям, а не только многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, как предусмотрено действующей редакцией.

Принятие закона не потребует корректировки расходной части бюджета, поскольку финансовое обеспечение новой нормы будет осуществляться за счёт средств, предусмотренных на реализацию закона «О социальной поддержке многодетных семей».

Напомним, ранее эту меру поддержки губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал на встрече с родителями тройни в Псковском клиническом перинатальном центре.

Отметим, что 2024 год в России по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. На территории Псковской области на протяжении нескольких лет ведётся планомерная работа по поддержке материнства и детства, семей с детьми, в том числе по линии президентских нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».