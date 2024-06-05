Трое великолучан отправятся на первенство России по стрельбе из лука в Забайкалье

14:02, 05 июня 2024, ПАИ

Трое великолучан отправятся на первенство России по стрельбе из лука, которое пройдёт в посёлке Агинское в Забайкалье с 25 по 30 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер великолукской команды Виталий Андреев.

За награды соревнований в стрельбе из блочного лука поборются Милана Мурзина, Владимир Фазанов и Илья Силаев. Все лучники имеют звания мастеров спорта, однако Владимир Фазанов зимой выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса. «Все необходимые документы отправлены, пока они находятся на оформлении», – прокомментировал Виталий Андреев.

Всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов. В зачёте с великолукскими лучниками будут соревноваться около 50-60 спортсменов.

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