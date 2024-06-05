Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Трое великолучан отправятся на первенство России по стрельбе из лука в Забайкалье

Трое великолучан отправятся на первенство России по стрельбе из лука, которое пройдёт в посёлке Агинское в Забайкалье с 25 по 30 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер великолукской команды Виталий Андреев.

На фото будущий мастер спорта международного класса Владимир Фазанов. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

За награды соревнований в стрельбе из блочного лука поборются Милана Мурзина, Владимир Фазанов и Илья Силаев. Все лучники имеют звания мастеров спорта, однако Владимир Фазанов зимой выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса. «Все необходимые документы отправлены, пока они находятся на оформлении», – прокомментировал Виталий Андреев.

Всего в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов. В зачёте с великолукскими лучниками будут соревноваться около 50-60 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Псковича вызвали на сборы юношеской национальной команды по футболу
05 июня 2024

Трое великолучан отправятся на первенство России по стрельбе из лука в Забайкалье
05 июня 2024

Псковички стали призёрами всероссийских соревнований по велоспорту
05 июня 2024

Великолукский студент взял серебро второго этапа многодневки «Золото Ладоги»
05 июня 2024

Более 1800 школьников приняли участие в областной спартакиаде учащихся в Псковской области
04 июня 2024

Российский футбольный союз подписал соглашение с великолукским вузом
04 июня 2024

Семейный турнир по пляжному волейболу прошёл в Пскове
04 июня 2024

Великолукские студенты выиграли три медали всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...