Псковича вызвали на сборы юношеской национальной команды по футболу

14:38, 05 июня 2024, ПАИ

Псковича, воспитанника спортшколы «Стрела», Максима Мастерного вызвали на учебно-тренировочный сбор юношеской сборной России до 14 лет. Мероприятие пройдёт в Ташкенте до 11 июня, сообщили ПАИ в спортшколе «Стрела».

Максим Мастерной является защитником «Газпром-академии», однако начинал заниматься футболом спортсмен в псковской «Стреле» под руководством Сергея Коркунова.

Юношеская сборная России до 14 лет проведёт в рамках сборов два матча с национальной командой Узбекистана.

Отметим, что Максим Мастерной является братом псковича Владислава Мастерного, который уже несколько сезонов подряд выступает в Российской премьер-лиге в составе воронежского «Факела».

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