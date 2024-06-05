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Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели 26-летней великолучанки

Уголовное дело по факту гибели молодой женщины возбуждено в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

3 июня в водоёме Невельского района обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 26-летняя местная жительница, которая пропала в ночь с 5 на 6 апреля в Великих Луках.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой информацией, проводятся разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица (лиц), причастного к совершению преступления. Следователями проверяются все возможные версии произошедшего.

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