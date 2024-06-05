Незаконное перемещение 170 белорусских кур пресекли в Псковской области

15:50, 05 июня 2024, ПАИ

Незаконное перемещение 170 белорусских кур пресекли в Невельском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

170 кур без средств идентификации и ветеринарных сопроводительных документов об их происхождении, вакцинации и обработок везли на машине из Белоруссии. Кроме того, маршрут следования кур не был согласован с Россельхознадзором.

Перемещение 170 кур по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате кур в Белоруссию.