Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Пскове вышла необычная книга про Пушкина с крокодилом

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также к 200-летию его приезда в псковскую ссылку Централизованная библиотечная система Пскова выпустила книгу «Псковские легенды о Пушкине». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединения.

В этом издании библиотекари собрали самые интересные выдержки из воспоминаний о Пушкине, в которых он предстаёт легендарной личностью.

«А вы знали, что Александр Сергеевич Пушкин одним только взглядом мог убить быка? И за раз съедал по шесть апельсинов, очищая с них «шкорлупу» своими невероятно длинными ногтями? И что на самом деле он писал свои стихи не рукой, а ногой? – «Возьме карандаш промеж пальцев и пише»…»

«В этой книге, кроме того, рассказывается, как именно Пушкин смог выведать, кто увивается за его женой, и при чём тут свечная копоть (любителям детективных историй понравится), – отметили составители. – Из этой книги вы также узнаете, кто на самом деле отменил крепостное право. «Оказывается, тоже Он – «наше всё». Потому что «любопытный был такой!» и частенько шарился по кустам, когда другие работали».

Книга проиллюстрирована с помощью искусственного интеллекта, а поскольку Пушкин в воспоминаниях некоторых псковских обывателей больше похож на сказочного героя, чем на реального человека, то и на картинках можно обнаружить много невероятного.

Например, на обложке Александр Сергеевич не просто сидит у лукоморья под дубом, а наблюдает за плывущим по реке крокодилом. Ведь псковичи успешно слагали легенды не только про Пушкина, но и про крокодилов.

Для тех, кто после прочтения этой книги захочет погрузиться в первоисточники, в конце имеется подробный список использованной библиотекарями литературы.

Полистать электронную версию книги «Псковские легенды о Пушкине» можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Группа «Трикветрум» выступит в Изборске 8 июня
05 июня 2024

Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале
05 июня 2024

Михаил Ведерников подвёл итоги реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области
04 июня 2024

День защиты детей в Псковском музее-заповеднике: как это было
04 июня 2024

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Шестиметровый Черномор появится на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

В свет вышла книга о работе порховской полиции
04 июня 2024

Более 60 хористов будут сопровождать литургию в Пушкинских Горах 6 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...