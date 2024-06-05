В Пскове вышла необычная книга про Пушкина с крокодилом

15:39, 05 июня 2024, ПАИ

К 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также к 200-летию его приезда в псковскую ссылку Централизованная библиотечная система Пскова выпустила книгу «Псковские легенды о Пушкине». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединения.

В этом издании библиотекари собрали самые интересные выдержки из воспоминаний о Пушкине, в которых он предстаёт легендарной личностью.

«А вы знали, что Александр Сергеевич Пушкин одним только взглядом мог убить быка? И за раз съедал по шесть апельсинов, очищая с них «шкорлупу» своими невероятно длинными ногтями? И что на самом деле он писал свои стихи не рукой, а ногой? – «Возьме карандаш промеж пальцев и пише»…»

«В этой книге, кроме того, рассказывается, как именно Пушкин смог выведать, кто увивается за его женой, и при чём тут свечная копоть (любителям детективных историй понравится), – отметили составители. – Из этой книги вы также узнаете, кто на самом деле отменил крепостное право. «Оказывается, тоже Он – «наше всё». Потому что «любопытный был такой!» и частенько шарился по кустам, когда другие работали».

Книга проиллюстрирована с помощью искусственного интеллекта, а поскольку Пушкин в воспоминаниях некоторых псковских обывателей больше похож на сказочного героя, чем на реального человека, то и на картинках можно обнаружить много невероятного.

Например, на обложке Александр Сергеевич не просто сидит у лукоморья под дубом, а наблюдает за плывущим по реке крокодилом. Ведь псковичи успешно слагали легенды не только про Пушкина, но и про крокодилов.

Для тех, кто после прочтения этой книги захочет погрузиться в первоисточники, в конце имеется подробный список использованной библиотекарями литературы.

Полистать электронную версию книги «Псковские легенды о Пушкине» можно здесь.