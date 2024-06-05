Псковские криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»

16:18, 05 июня 2024, ПАИ

Криминалисты регионального следственного управления приняли участие в акции «Безопасность детства», сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области







Акция стартовала на территории одной из гимназий Пскова. В мероприятии приняли участие более 100 детей, посещающих школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки для них подготовили сотрудники регионального управления Следственного комитета России, полиции, спасатели МЧС, а подростки из Детсовета провели танцевальный флешмоб.

Площадка следственного управления представляла собой передвижную криминалистическую лабораторию, где у ребят была возможность ознакомиться с криминалистической техникой и попробовать себя в роли следователя.

Ранее сообщалось, что Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области. В рамках акции проверяют потенциально опасные для здоровья и жизни ребёнка места – качели, футбольные ворота, заброшенные здания и сооружения.