Псковские криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»
Криминалисты регионального следственного управления приняли участие в акции «Безопасность детства», сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
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Фото: СУ СК России по Псковской области
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Фото: СУ СК России по Псковской области
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Фото: СУ СК России по Псковской области
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Фото: СУ СК России по Псковской области
Акция стартовала на территории одной из гимназий Пскова. В мероприятии приняли участие более 100 детей, посещающих школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки для них подготовили сотрудники регионального управления Следственного комитета России, полиции, спасатели МЧС, а подростки из Детсовета провели танцевальный флешмоб.
Площадка следственного управления представляла собой передвижную криминалистическую лабораторию, где у ребят была возможность ознакомиться с криминалистической техникой и попробовать себя в роли следователя.
Ранее сообщалось, что Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области. В рамках акции проверяют потенциально опасные для здоровья и жизни ребёнка места – качели, футбольные ворота, заброшенные здания и сооружения.
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