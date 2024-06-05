Генеалогическое древо Путина представили на ПМЭФ

17:09, 05 июня 2024, ПАИ

Генеалогическое древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.

«Кристиан» специализируется на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в их экспозиции, а также представлена в альбоме на стенде.



Исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами.



Проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем десять – двенадцать месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача – проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей.



ПМЭФ проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.