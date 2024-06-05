Турнир по волейболу пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе
Турнир по волейболу в формате 4х4 пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе 8 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях смогут принять участие любые желающие команды в составе трёх мужчин и одной женщины. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
Организаторы принимают предварительные заявки на турнир до 7 июня. Отметим, что команды без предварительной заявки не смогут участвовать в соревнованиях.
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