Турнир по волейболу пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе

17:56, 05 июня 2024, ПАИ

Турнир по волейболу в формате 4х4 пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе 8 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях смогут принять участие любые желающие команды в составе трёх мужчин и одной женщины. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на турнир до 7 июня. Отметим, что команды без предварительной заявки не смогут участвовать в соревнованиях.

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