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Спорт

Турнир по волейболу пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе

Турнир по волейболу в формате 4х4 пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе 8 июня, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Турнир по волейболу пройдёт на берегу Горохового озера в Островском районе. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях смогут принять участие любые желающие команды в составе трёх мужчин и одной женщины. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на турнир до 7 июня. Отметим, что команды без предварительной заявки не смогут участвовать в соревнованиях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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