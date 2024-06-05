Около 150 лучших педагогов со всей страны примут участие в Форуме учителей русского языка и литературы в Псковской области

18:02, 05 июня 2024, ПАИ

Форум учителей русского языка и литературы пройдёт в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области с 6 по 9 июня. В мероприятиях форума примут участие порядка 150 педагогов из 53 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Пскове пройдёт пленарное заседание, а также открытый диалог на тему развития русского языка и литературы, в ходе которого педагоги смогут представить свои лучшие методики.

Учителям также представят музыкальную композицию по произведениям А. С. Пушкина в Псковском драмтеатре. Выступление подготовил Институт современного искусства.

8 июня в Пушкинских Горах для участников форума запланирована образовательная программа. Вместе с этим пройдёт «Пушкинский диктант – 2024», который в рамках нацпроекта проводит Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка».

Кроме того, на форуме назовут победителей всероссийского конкурса эссе «Я русский бы выучил только за то, что…».

Форум проводит правительство Псковской области при поддержке Министерства просвещения РФ и профессионального союза работников народного образования и науки России.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

С программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.