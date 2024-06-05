Псковичи завоевали награды на международных онлайн-соревнованиях по жонглированию футбольным мячом

18:17, 05 июня 2024, ПАИ

Обучающиеся колледжа Псковского государственного университета, входящие в состав спортивного клуба «Оскал», заняли призовые места по итогам шестых международных студенческих онлайн-соревнований по демонстрации техники жонглирования футбольным мячом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Так, Артём Шпаков завоевал в личном и абсолютном первенстве третье место. Его товарищи Александр Денисов и Виталий Галимов в парном разряде также взяли третьи места. В общекомандном зачёте спортсмены из ПсковГУ стали обладателями второго места.

По итогам соревнований все участники получат электронные сертификаты, а победители и призёры будут награждены дипломами, медалями и индивидуальными призами.

В общей сложности участниками соревнований стали порядка 200 студентов из 23 регионов РФ, а также представители Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Кот-д'Ивуара, Камеруна и Палестины.

Организаторами выступили представители ССК «Добрыня», института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «ЕГУ имени И. А. Бунина» при поддержке ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» и Липецкого регионального отделения Российского студенческого спортивного союза.

Отметим, что соревнования были посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.