Ювелирные украшения и мобильные телефоны чаще всего топят в водоёмах псковичи

18:32, 05 июня 2024, ПАИ

Ювелирные украшения и мобильные телефоны чаще всего топят псковичи в реках и озёрах Псковской области, сообщил руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня.

«Телефоны сейчас достаточно дорогостоящие, они имеют хорошую защиту от воды, и их имеет смысл искать. На моей памяти рекорд у меня был, когда меня вызывали в Казань искать мобильный телефон. Утопили его в мае, а меня аж в октябре позвали искать. Его искали все, кому не лень. Причём с ребятами созванивался из Ульяновска, с Набережных Челнов. Они все в теме были. <...> [На третий день. – ПАИ] я нашёл телефон, причём в пяти метрах от той точки, которая была указана», – рассказал гость радиоэфира.

Найти потерянные в водоёмах вещи удаётся в 96 % случаев, отметил дайвер. Однако если потеря случилась, например, в районе городского пляжа, то искать нужно сразу, даже на следующий день будет уже поздно: есть люди, которые постоянно собирают там ювелирные украшения – и совсем не для того, чтобы вернуть их хозяевам, подчеркнул Роман Спицын.

Он также сообщил, что очень много краденых кошельков дайверы находят в одном и том же месте – на левом берегу Великой напротив Псковской областной больницы. Иногда по банковским картам или документам удаётся найти владельцев.