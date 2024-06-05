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Экономика

Изменения в системе налогообложения позволят направить дополнительные средства на меры соцподдержки – Татьяна Кирилёнок

«Я полностью поддерживаю сегодняшнее решение Псковского областного Собрания по одобрению направленного правительством России проекта изменения Налогового кодекса и других законных и подзаконных актов в отношении оптимизации налоговой системы», – отметила в беседе с корреспондентом ПАИ управляющий «Группой компаний «Мега Холод», член Общественной палаты Псковской области Татьяна Кирилёнок.

Татьяна Кирилёнок. Фото: ПАИ

«Основные изменения, напомню, касаются изменения налога на прибыль для предприятий, изменения порядка начисления налогов по упрощённой системе налогообложения и изменения НДФЛ. Самое главное, что такие изменения позволят направить дополнительные средства на социальные меры поддержки на правительственном уровне», – сказала эксперт.

«Что касается налога на прибыль, сегодня налог на прибыль составляет 20%, 17% из которых идёт в региональный бюджет. При изменении ставки налога до 25%, конечно, если сохранится такое же соотношение по распределению налога в региональный и федеральный бюджеты, это, безусловно, станет поддержкой для регионов», – отметила Татьяна Кирилёнок.

«Конечно, у бизнеса вызывают большие опасения такое изменение. Но есть пометка в проекте закона о том, что на федеральном уровне будут правительством принят список направлений, отраслей бизнеса, которых не коснется такое увеличение. И есть информация о том, что для определенных отраслей бизнеса будет субсидиарная поддержка в части снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Я надеюсь, что депутатам Госдумы удастся доработать и внести правильные изменения при чтениях законопроекта», – сказала она.

«Что касается изменения ставок налога на доходы физических лиц - справедливая история по градации ставок в зависимости от размера дохода. Но мне также кажется, что депутатам нужно поработать с применением прогрессивной ставки. Если мы говорим о городах-миллионниках, там достаточно большое количество населения, простых специалистов могут попасть под повышенную ставку и уйти в тень. Мне кажется, здесь тоже нужно поработать со ставкой налога. Что касается еще изменений по НДФЛ, принято решение о том, что ставки для предприятий малого и среднего бизнеса, для исчисления подоходного налога с физических лиц, еще больше уменьшится. Сегодня МСП имеют льготу: вместо 30 с небольшим процентов они платят 15% с дохода, превышающего МРОТ. Будет снижена ставка до 7,6%. Это дает бизнесу дополнительные возможности», – считает Татьяна Кирилёнок.

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