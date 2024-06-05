Изменения в системе налогообложения позволят направить дополнительные средства на меры соцподдержки – Татьяна Кирилёнок

18:57, 05 июня 2024, ПАИ

«Я полностью поддерживаю сегодняшнее решение Псковского областного Собрания по одобрению направленного правительством России проекта изменения Налогового кодекса и других законных и подзаконных актов в отношении оптимизации налоговой системы», – отметила в беседе с корреспондентом ПАИ управляющий «Группой компаний «Мега Холод», член Общественной палаты Псковской области Татьяна Кирилёнок.

«Основные изменения, напомню, касаются изменения налога на прибыль для предприятий, изменения порядка начисления налогов по упрощённой системе налогообложения и изменения НДФЛ. Самое главное, что такие изменения позволят направить дополнительные средства на социальные меры поддержки на правительственном уровне», – сказала эксперт.

«Что касается налога на прибыль, сегодня налог на прибыль составляет 20%, 17% из которых идёт в региональный бюджет. При изменении ставки налога до 25%, конечно, если сохранится такое же соотношение по распределению налога в региональный и федеральный бюджеты, это, безусловно, станет поддержкой для регионов», – отметила Татьяна Кирилёнок.

«Конечно, у бизнеса вызывают большие опасения такое изменение. Но есть пометка в проекте закона о том, что на федеральном уровне будут правительством принят список направлений, отраслей бизнеса, которых не коснется такое увеличение. И есть информация о том, что для определенных отраслей бизнеса будет субсидиарная поддержка в части снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Я надеюсь, что депутатам Госдумы удастся доработать и внести правильные изменения при чтениях законопроекта», – сказала она.

«Что касается изменения ставок налога на доходы физических лиц - справедливая история по градации ставок в зависимости от размера дохода. Но мне также кажется, что депутатам нужно поработать с применением прогрессивной ставки. Если мы говорим о городах-миллионниках, там достаточно большое количество населения, простых специалистов могут попасть под повышенную ставку и уйти в тень. Мне кажется, здесь тоже нужно поработать со ставкой налога. Что касается еще изменений по НДФЛ, принято решение о том, что ставки для предприятий малого и среднего бизнеса, для исчисления подоходного налога с физических лиц, еще больше уменьшится. Сегодня МСП имеют льготу: вместо 30 с небольшим процентов они платят 15% с дохода, превышающего МРОТ. Будет снижена ставка до 7,6%. Это дает бизнесу дополнительные возможности», – считает Татьяна Кирилёнок.