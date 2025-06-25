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Общество

Тарифы на вывоз ТКО вырастут в Псковской области с 1 июля

Новые тарифы за услугу «Обращение с ТКО» будут действовать в Псковской области с 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Экогрупп» – регионального оператора по обращению с ТКО в регионе.

Изображение: «Экогрупп»

В зоне деятельности №1 (северная) размер платы за услугу составит 72,57 рубля за кубометр в индивидуальных жилых домах, 104,16 рубля за кубометр – в многоквартирных домах.

В зоне деятельности № 2 (южная) размер платы за услугу составит 59,25 рубля за кубометр в индивидуальных жилых домах, 85,04 рубля за кубометр – в многоквартирных домах.

Изображение: «Экогрупп»

Регоператор «Экогрупп» обращает внимание на то, что новые суммы к оплате будут отражены в квитанции за июль, которая поступит в августе.

Всю информацию о стоимости услуг можно уточнить в официальных ресурсах регионального оператора – ООО «Экогрупп»: tko.pskov.ru, vk.com/tko.pskov.

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