Литературные чтения прошли в сквере имени Клавдии Назаровой в Острове
Сегодня, 5 июня, литературные чтения прошли в Острове, в сквере имени Клавдии Назаровой. Чтения были посвящены 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет районная газета «Островские вести».
«В этот день почитатели таланта великого поэта погрузились в мир Пушкина, чтобы обсудить его произведения и насладиться богатым литературным наследием. В сквере собрались школьники и взрослые горожане, они провели время в атмосфере классики и творчества Александра Сергеевича Пушкина», – пишет газета.
На литературных чтениях «Читаем Пушкина вместе» ведущая мероприятия рассказала о том, каким образом поэт был связан с Островом.
К свободному микрофону в этот день подходили люди разных возрастов. Они читали стихотворения поэта, сказки, поэмы, отрывки из его произведений. Это мероприятие стало ярким событием в жизни города.
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