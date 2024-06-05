Литературные чтения прошли в сквере имени Клавдии Назаровой в Острове

19:55, 05 июня 2024, ПАИ

Сегодня, 5 июня, литературные чтения прошли в Острове, в сквере имени Клавдии Назаровой. Чтения были посвящены 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

«В этот день почитатели таланта великого поэта погрузились в мир Пушкина, чтобы обсудить его произведения и насладиться богатым литературным наследием. В сквере собрались школьники и взрослые горожане, они провели время в атмосфере классики и творчества Александра Сергеевича Пушкина», – пишет газета.

На литературных чтениях «Читаем Пушкина вместе» ведущая мероприятия рассказала о том, каким образом поэт был связан с Островом.

К свободному микрофону в этот день подходили люди разных возрастов. Они читали стихотворения поэта, сказки, поэмы, отрывки из его произведений. Это мероприятие стало ярким событием в жизни города.