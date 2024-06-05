Открытие первой летней региональной смены «Содружество орлят России» прошло в лагере Островского района

20:28, 05 июня 2024, ПАИ

Сегодня в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» Островского района прошло официальное открытие первой летней региональной смены «Содружество олят России» – «Путешествие по стране малых и больших открытий». Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Начальник лагеря Жанна Паринова сообщила, что на отдых в «Алые паруса» приехали дети практически из всех районов Псковской области, в том числе и из Островского района. Впервые на Гороховом озере проводится смена "орлят". В ней участвуют 123 ребёнка. Три отряда – это дети младших классов, один отряд – наставники (в ней ученики 6–8-х классов), которые шефствуют в своих образовательных учреждениях над младшими школьниками, пятый – спортивный отряд (девочки, занимающиеся художественной гимнастикой).

Вожатыми стали студенты ПсковГУ и Опочецкого колледжа. Воспитателями в ДОЛ «Алые паруса» работают советники ресурсного центра, которые в своих школах курируют программу «Орлята России».

Программа «Содружество орлят России» разработана во Всероссийском детском лагере «Орлёнок». Она адаптирована к условиям Псковской области. В нашем случае – и к условиям Островского лагеря.

Пятого июня на открытии смены выступили начальник ДОЛ «Алые паруса» Жанна Паринова, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

Отряды познакомили участников линейки со своими девизами. Праздничное мероприятие продолжилось концертом и дискотекой.