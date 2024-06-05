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Общество

Более 1500 псковских детей в июне проведут время в 26 пришкольных лагерях

С 3 июня свою работу начали 26 пришкольных лагерей Пскова, в которых задействованы 1534 школьника. Об этом заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный рассказал в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

«У нас в этом году открыто 26 пришкольных лагерей, среди которых как лагеря общего пребывания для оздоровления, так и лагеря труда и отдыха, где можно поработать и подзаработать денег на мороженое. Все 26 лагерей имеют свои программы мероприятий. Ежедневно всё расписано. Если оздоровительный, то направления больше связаны со спортом, воспитанием – гражданским, нравственным, патриотическим. Сюда же разные развлекательные мероприятия в том числе. Если говорить про лагерь труда и отдыха – совмещаем приятное с полезным. Есть как оздоровительные, спортивные программы, так и работы, как правило на территории школы: обновить и подкрасить заборы, поработать с озеленением, оказать другую посильную помощь», – отметил Алексей Несмашный.

По его словам, пришкольные лагеря уже начали работу с 3-го июня. Смена продлится 21 день: с 09:00 и примерно до обеда. Что касается возраста, общеоздоровительные лагеря работают с детьми 7–15 лет, лагеря труда и отдыха рассчитаны на возраст от 14 до 17 лет включительно.

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