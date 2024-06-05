Уроженцы Ленобласти предстанут перед судом за совершение преступления в Себежском районе

22:20, 05 июня 2024, ПАИ

Уроженцы Ленинградской области обвиняются в тайном хищении чужого имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Себежского района.

Установлено, с 08:00 15 ноября 2023 года по 20:00 16 ноября 2023 года (более точные дата и время в ходе предварительного расследования не установлены) группа лиц договорилась похитить металлические предметы и материалы с территории работодателя в Себеже. Лица намеривались продать материалы.

Обвиняемые по предварительному сговору похитили за несколько раз имущество на общую сумму 460 550 рублей 15 копеек.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Себежский районный суд.

Санкция пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Санкция пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев.