Умыться настоянной на шиповнике водой рекомендует народный календарь сегодня

07:09, 06 июня 2024, ПАИ

Шиповников день (Свобориное дерево) наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

С этого дня начиналось настоящее лето, считали крестьяне. Они украшали дом растительностью и завивали венки на берёзах, умывались росой с лепестков дикой розы и читали заговоры.

Считалось, что шиповник помогает избавляться от печали. Кроме того, отваром из шиповника лечили простуду, а девушки умывались водой, настоянной на цветах шиповника, чтобы лицо было светлым.

На Руси верили, что дождь в этот день – к обилию грибов в лесу.