Умыться настоянной на шиповнике водой рекомендует народный календарь сегодня
Шиповников день (Свобориное дерево) наступил по народному календарю, пишет calend.ru.
С этого дня начиналось настоящее лето, считали крестьяне. Они украшали дом растительностью и завивали венки на берёзах, умывались росой с лепестков дикой розы и читали заговоры.
Считалось, что шиповник помогает избавляться от печали. Кроме того, отваром из шиповника лечили простуду, а девушки умывались водой, настоянной на цветах шиповника, чтобы лицо было светлым.
На Руси верили, что дождь в этот день – к обилию грибов в лесу.
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