Число заявок на регистрацию брендов в России выросло на треть

07:38, 06 июня 2024, ПАИ

44 тысячи заявок поступило в Роспатент за первые четыре месяца этого года, прирост по отношению к предыдущему периоду составил 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспатента Юрия Зубова.

«Это сумасшедшие цифры», – отметил Юрий Зубов. Он также выразил уверенность в том, что число регистраций брендов в России в этом году будет рекордным.

Наиболее активно бренды регистрируют кулинарии, кондитерские, кофейни и пекарни. Следующая по популярности – сфера медицинских товаров и услуг, а также появляются бренды по программному обеспечению.

По подаче заявок на российском рынке лидируют китайские компании, однако, по словам главы Роспатента, европейские и американские компании с конца прошлого года активно регистрируют бренды.

Половину всех заявок на изобретения подают российские вузы, среди лидеров – Кубанский, Пермский, Волгоградский, отметил Юрий Зубов.