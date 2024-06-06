Каждый третий россиянин берёт отпуск летом

08:27, 06 июня 2024, ПАИ

Каждый третий россиянин возьмёт отпуск этим летом, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего летом россияне берут отпуск на две недели (16%), на месяц отправляются в отпуск 9% респондентов.

53% россиян будут отдыхать дома, а 28% – на даче. Ещё 14% отметили, что собираются путешествовать по России. Интерес к внутреннему туризму растёт, отмечают социологи, а к путешествиям за границу стабильно снижается. В поездках посещать культурные объекты и достопримечательности в большей степени планируют женщины.

Россияне проводят летний отпуск дома ввиду низких финансовых возможностей (так ответили 40%). Для некоторых причиной того, чтобы остаться дома, стало состояние здоровья и занятость.