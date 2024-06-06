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Общество

Каждый третий россиянин берёт отпуск летом

Каждый третий россиянин возьмёт отпуск этим летом, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего летом россияне берут отпуск на две недели (16%), на месяц отправляются в отпуск 9% респондентов.

53% россиян будут отдыхать дома, а 28% – на даче. Ещё 14% отметили, что собираются путешествовать по России. Интерес к внутреннему туризму растёт, отмечают социологи, а к путешествиям за границу стабильно снижается. В поездках посещать культурные объекты и достопримечательности в большей степени планируют женщины.

Россияне проводят летний отпуск дома ввиду низких финансовых возможностей (так ответили 40%). Для некоторых причиной того, чтобы остаться дома, стало состояние здоровья и занятость.

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