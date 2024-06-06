Грозы и ливни обрушатся на Псковскую область
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня, 6 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Сегодня во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни», – говорится в сообщении.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101.
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