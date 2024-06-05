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Происшествия

В Псковской области риелторы воплотили преступную схему по обналичиванию материнского капитала

В Псковской области пресечена деятельность пяти человек, причастных к мошенничеству при получении выплат путём предоставления заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Один из фигурантов признан виновным еще и в пособничестве совершению мошенничества при получении выплат путём предоставления заведомо ложных сведений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Граждане, среди которых два риелтора и три жительницы Псковской области, обладающие правом на получение средств материнского капитала, организовали мошенническую схему. Гражданки якобы для строительства жилых домов оформляли фиктивные займы в кредитном потребительском кооперативе граждан, подконтрольном другому участнику группы, расследование в отношении которого ещё продолжается. Таким образом, искусственно создавались условия для получения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей. В дальнейшем займы погашались Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области путем перечисления средств материнских капиталов вышеуказанных женщин на счета кооператива. Затем злоумышленники обналичили и потратили деньги на цели, не предусмотренные государственной программой.

Приговором Псковского городского суда Псковской области гражданам назначено наказание в виде лишения свободы от одного года до пяти лет условно. Кроме того, полученные мошенническим путем денежные средства взысканы с осужденных.

Приговор вступил в законную силу.

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