Особый противопожарный режим отменят в Псковской области 7 июня
Особый противопожарный режим отменят в Псковской области 7 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.
«Отменить с 7 июня 2024 года особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства Псковской области от 27 мая 2024 года № 162 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Псковской области», – отмечается в документе.
Напомним, что режим ввели в Псковской области 28 мая.
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