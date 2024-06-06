Особый противопожарный режим отменят в Псковской области 7 июня

09:30, 06 июня 2024, ПАИ

Особый противопожарный режим отменят в Псковской области 7 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

«Отменить с 7 июня 2024 года особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства Псковской области от 27 мая 2024 года № 162 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Псковской области», – отмечается в документе.

Напомним, что режим ввели в Псковской области 28 мая.