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Спорт

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», которые пройдут в Москве сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Всего в секторе для прыжков в высоту встретятся восемь спортсменок из Псковской, Челябинской, Кемеровской и Ленинградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Соревнования начнутся в 17:03.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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