Псковская прыгунья Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях

10:36, 06 июня 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», которые пройдут в Москве сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Всего в секторе для прыжков в высоту встретятся восемь спортсменок из Псковской, Челябинской, Кемеровской и Ленинградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Соревнования начнутся в 17:03.

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