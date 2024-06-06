Псковская прыгунья Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях
Псковичка Наталья Спиридонова примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», которые пройдут в Москве сегодня, 6 июня. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Всего в секторе для прыжков в высоту встретятся восемь спортсменок из Псковской, Челябинской, Кемеровской и Ленинградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Соревнования начнутся в 17:03.
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