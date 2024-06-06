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Главы фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области договорились о сотрудничестве

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева в Псковской области и председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Дмитрий Ющенко на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Главы фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО договорились о сотрудничестве. Фото с личной страницы Дмитрия Ющенко в соцсети «ВКонтакте»

Основными направлениями сотрудничества станут участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, создание спортивных сообществ инвалидов боевых действий, участников СВО, проведение военно-спортивных соревнований и показательных выступлений инвалидов боевых действий.

«Первым совместным мероприятием стало проведение мастер-класса «Сильный воин» при поддержке регионального комитета по спорту. В настоящее время решается вопрос об организации в Псковской области сборной ветеранов по кибатлетике, которая будет представлять регион на всероссийских соревнованиях и чемпионатах», – отмечается в сообщении Дмитрия Ющенко.

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