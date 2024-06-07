Поддержка нужна не только взрослым: как проект «Я с тобой» в Пскове помогает детям участников СВО

16:59, 07 июня 2024, ПАИ

Дети – настоящие цветы жизни. И кому, как не им, нужна особенная поддержка и помощь. Особенно в ней нуждаются маленькие члены семей участников специальной военной операции и военнослужащих. Улучшить эмоциональное состояние, услышать нужные слова поддержки и получить то, что так необходимо, – для них это важно.

Именно для этого в Пскове на площадке Семейного центра «Дети Индиго» организовали проект «Я с тобой». О его подробностях рассказала руководитель проекта психолог Ирина Стахова.

Помощь нужна не только взрослым

«Это проект для детей семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Мы стараемся помочь улучшить деткам их эмоциональное состояние, пережить горе, снять стресс и напряжение», – отметила Ирина Стахова. И доказательство актуальности разработанного проекта словно отпало само собой.

«Когда мы проводили предыдущий проект «Берегиня» для жён и матерей участников СВО, было много запросов – нас просили разработать психологическую программу для деток. И ведь совершенно очевидно, что им тоже нужна поддержка в это непростое время. Так и появился наш новый проект», – сказала Ирина Стахова.

По итогам разработанной программы для маленьких подопечных центра придумали самые разнообразные активности, которые способны расслабить и снизить уровень стресса.

Одно из направлений, которое может помочь с этим, конечно же, спорт, рассказывает Ирина Стахова. Для детей в центре есть два вида занятий. Первый – это спортивно-оздоровительная секция «Богатырь». Здесь детям от 4 до 11 лет предлагают игры на ловкость, внимательность и смекалку. Они помогают малышам не только быть здоровыми, но и способствуют выходу негативных эмоций.

На этом спортивные секции не заканчиваются – для детей от 7 до 15 лет доступна специальная йога. Она помогает тем, кто испытывает чувство страха за жизнь близких людей, и позволяет минимизировать уровень стресса.

Однако помочь детям в таком положении может не только спорт, уверяет Ирина Стахова. Здесь каждому требуется постоянная психологическая поддержка, которая поможет ребёнку пережить негативные эмоции. Для этого подопечным центра от 4 до 15 лет проводят занятия по арт-терапии, которые позволяют через рисунки выразить то, что порой так сложно передать словами.

«Кроме того, для деток была разработана специальная программа «Королевство сказок». Здесь педагог, используя приемы психогимнастики и сказкотерапии, работает с ребятами. Это, в свою очередь, помогает справиться с переживаниями и расслабиться», – отметила Ирина Стахова.

В центре также есть комната психологической разгрузки, куда ребята могут прийти и поиграть вместе с педагогом-психологом. И, наконец, ещё одна активность, которая больше всего полюбилась детям, – кулинарная мастерская. Здесь ребята от шести до 15 лет вместе с организатором-педагогом могут испечь печенье, приготовить пирожные или бенто-торты.

Профессионалы в своем деле

С детьми в рамках проекта работают настоящие профессионалы в своем деле. Все специалисты имеют не просто педагогическое образование – каждый из них прошёл специализированное дополнительное обучение. Но самое главное здесь не только знания, которые имеют педагог-психолог, арт-терапевт, педагоги-тренеры и организаторы, а то, какой подход они применяют к детям.

«Каждый из этих людей не просто профессионал. Они те, кто вкладывает душу, занимаясь с детьми и помогая им справляться с теми трудностями, которые возникли в их жизни», – отмечает Ирина Стахова.

Все студии и секции в проекте расписаны по дням. Дети приходят туда, куда могут попасть, в зависимости от возрастной категории. «На данный момент у нас практически всегда группы заполнены – к нам приходит очень много деток. В таком сопровождении деток есть и будет высокая потребность, поэтому мы работаем на полную мощность. Группы у нас полные, однако случается такое, что кто-то куда-то уезжает или просто не может прийти, так что места у нас есть всегда», – отметила руководитель проекта.

И самое главное – изменения в поведении и настроении детей, которые становятся заметны уже после нескольких занятий. Со временем у них пропадают проблемы с учебой, стабилизируется настроение и экологично выходит накопившаяся агрессия – именно так команда центра помогает адаптироваться к новым условиям жизни.

«К нам приходят мамы и говорят, что их дети стали лучше спать и лучше учиться. До наших занятий детки могут быть агрессивными, замкнутыми, обиженными. И стабилизировать это состояние помогает наша программа», – рассказывает Ирина Стахова.

Ощутимая помощь

Реализовать в Пскове проект «Я с тобой» удалось с помощью Фонда президентских грантов. Ирина Стахова уже не в первый раз реализует проект в Пскове, но этот для неё – особенно ценный, потому что призван помогать самым маленьким и беззащитным – тем, кому так сильно нужна помощь.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность помогать детям. Мы проводим реальную глубокую работу. Я очень многое вложила в этот проект, и я часто вижу, какими дети приходят и какими становятся благодаря занятиям, – я вижу огромные результаты. И мне очень радостно, что эксперты фонда поддержали наш профессионализм и увидели наши компетенции. Мы искренне счастливы, что можем оказать настоящую, ощутимую поддержку и помощь», – заключила Ирина Стахова.

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