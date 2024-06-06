Бесплатную помощь юристов смогут получить жители Псковской области 7 июня

12:36, 06 июня 2024, ПАИ

7 июня с 10:00 до 16:00 Адвокатская палата Псковской области проведёт день бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе палаты. В Пскове он пройдет в очном режиме, в районах юристы пообщаются с людьми дистанционно.

В Пскове приём будет проходить на улице Ленина, 7 по этому графику:

Часы дежурства Ф.И.О. адвоката № телефона 9:00-11:00 Каштельянов Тимофей Васильевич Пилипенко Роман Васильевич +7-911-354-68-28 +7-931-903-16-18 11:00-13:00 Здановская Анна Сергеевна Варава Валентина Юрьевна +7-911-394-21-84 +7-911-364-36-41 13:00-16:00 Бондаренко Игорь Иванович Донец Светлана Геннадиевна Иванова Анна Олеговна +7-911-363-51-83 +7-911-351-35-66 +7-909-575-21-10

График дистанционного приёма (с 10:00 до 16:00):