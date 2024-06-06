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Общество

Бесплатную помощь юристов смогут получить жители Псковской области 7 июня

7 июня с 10:00 до 16:00 Адвокатская палата Псковской области проведёт день бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе палаты. В Пскове он пройдет в очном режиме, в районах юристы пообщаются с людьми дистанционно.

В Пскове приём будет проходить на улице Ленина, 7 по этому графику:

Часы

дежурства

Ф.И.О. адвоката

№ телефона

9:00-11:00

Каштельянов Тимофей Васильевич

Пилипенко Роман Васильевич

+7-911-354-68-28

+7-931-903-16-18

11:00-13:00

Здановская Анна Сергеевна

Варава Валентина Юрьевна

+7-911-394-21-84

+7-911-364-36-41

13:00-16:00

Бондаренко Игорь Иванович

Донец Светлана Геннадиевна

Иванова Анна Олеговна

+7-911-363-51-83

+7-911-351-35-66

+7-909-575-21-10

График дистанционного приёма (с 10:00 до 16:00):

Ф.И.О. адвоката

№ телефона

Осейков Евгений Евгеньевич (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Великие Луки

+7-911-362-07-49

Плаксий Сергей Анатольевич (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Великие Луки

+7-943-733-57-77

Петренко Олег Игоревич (Коллегия адвокатов Псковской области «Правозащита») – г. Великие Луки

+7-911-350-35-98

Хабарова Татьяна Владимировна (Адвокатский кабинет) – г. Великие Луки

+7-911-363-02-61

Данилов Владимир Федорович (Бежаницкий филиал ПОКА) – п. Бежаницы

+7-921-110-48-93

Дорошева Ирина Владимировна (Гдовский филиал ПОКА) – г. Гдов

+7-921-000-92-59

Иванов Николай Петрович (Дедовичский филиал ПОКА) – п. Дедовичи

+7-921-004-91-81

Павликова Ирина Михайловна (Адвокатский кабинет) – г. Дно

+7-921-118-61-09

Колчева Елена Михайловна (Куньинский филиал ПОКА) – п. Кунья

+7-909-575-52-49

Агафонова Ольга Викторовна (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Невель

+7-911-892-70-47

Гришановский Вячеслав Алексеевич (Новосокольнический филиал ПОКА) – г. Новосокольники

+7-953-232-31-30

Круглова Наталия Николаевна (Опочецкий филиал ПОКА) – г. Опочка

+7-911-391-54-04

Дорожкин Николай Иванович (ПОКА) – г. Остров

+7-911-693-15-96

Канаев Михаил Николаевич (ПОКА) – г. Порхов

+7-911-371-95-16

Жданова Татьяна Александровна (Печорский филиал ПОКА) – г. Печоры

+7-911-897-59-25

Кожухов Виталий Иванович (ПОКА) – п. Плюсса

+7-921-503-00-01

Никитин Алексей Владимирович (ПОКА) – п. Пушкинские Горы

+7-921-214-00-26

Леонов Михаил Михайлович (Пыталовский филиал ПОКА) – г. Пыталово

+7-911-698-33-11

Коновалова Юлия Николаевна (Себежский филиал ПОКА) – г. Себеж

+7-911-396-41-47

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