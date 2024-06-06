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Подведены итоги олимпиады по шахматам в Псковской области

Подведены итоги финала областной школьной олимпиады по шахматам, которая прошла в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Подведены итоги олимпиады по шахматам в Псковской области. Фото: Федерация шахмат Псковской области

В конкурсе эрудитов первой стала псковичка Милана Чеджоева, второе место занял Тимур Крутиков, а замкнул тройку лидеров Вадим Ершов из Пскова.

В решении задач лучшим стал представитель Дедовичского района Николай Юрин, серебро на счету великолучанина Тимофея Загнетова, а бронзу, как и в конкурсе эрудитов, завоевал Вадим Ершов.

В блицтурнире Николай Юрин оформил золотой дубль, Милана Чеджоева записала на свой счёт вторую награду, взяв серебро, как и Тимофей Загнетов, который занял третье место.

По итогам соревнований в общем зачёте главный приз завоевала Милана Чеджоева, на втором месте расположился Николай Юрин, а третьим стал Тимофей Загнетов.

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