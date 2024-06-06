Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Рестраврация»

13:24, 06 июня 2024, ПАИ

Ответственный секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова станет гостьей программы «Проект Рестраврация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

Чем занимается Союз реставраторов России? Что такое «школа реставрации» и какое отношение она имеет к Псковской области? Как в России передаётся реставрационный опыт молодому поколению специалистов?

Об этом с Марией Портновой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

«Проект Реставрация» выйдет в эфир в 14:00 мск.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.