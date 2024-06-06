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Общество

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Рестраврация»

Ответственный секретарь Союза реставраторов России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Мария Портнова станет гостьей программы «Проект Рестраврация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 6 июня.

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Рестраврация». Фото: ПАИ

Чем занимается Союз реставраторов России? Что такое «школа реставрации» и какое отношение она имеет к Псковской области? Как в России передаётся реставрационный опыт молодому поколению специалистов?

Об этом с Марией Портновой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.

«Проект Реставрация» выйдет в эфир в 14:00 мск.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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