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Забег в честь двухлетия проекта «5 вёрст» пройдет в Пскове 8 июня

Забег в рамках двухлетия проекта «5 вёрст» пройдет в Пскове 8 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Забег в рамках двухлетия проекта «5 вёрст» пройдет в Пскове 8 июня. Фото предоставлено организаторами

Каждое субботнее утро на Набережной реки Великой собираются любители активного образа жизни, чтобы пройти или пробежать пять километров любым комфортным темпом в хорошей компании.

8 июня проекту исполняется два года. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику: преодолеть вместе 5 километров в парке или помочь в проведении мероприятия в качестве волонтёра. Все участники в этот день получат памятные открытки. А после финиша будет возможность пообщаться, устроить традиционное чаепитие.

Всю актуальную информацию о проекте можно узнать в сообществе «5 вёрст Набережная реки Великой» в социальных сетях.

«5 вёрст» – это не спортивное мероприятие, участники не соревнуются друг с другом. Цель движения – создание дружеского сообщества людей, увлеченных общими интересами, и привлечение внимания к здоровому образу жизни. Всего в России на данный момент действует уже 137 локаций, где каждое субботнее утро проводятся бесплатные старты на 5 километров.

Более шести тысяч человек принимают участие в стартах еженедельно. А число уникальных участников, которые хоть раз приходили на «5 вёрст», уже более 50 тысяч.

Чтобы принять участие в стартах «5 вёрст», необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта, дополнительно регистрироваться не нужно.

Юбилейный забег пройдет 8 июня. Место сбора участников: улица Профсоюзная, дом 16.

Начало сбора участников: 8:30. Затем в 8:40 пройдет брифинг для новичков, в 8:45 – разминка, а в 8:55 пройдет общий брифинг.

Старт забега запланирован на 9:00.

Подробную информацию о месте сбора и трассе можно найти на сайте.

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