Псковских школьников приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране»
Псковские школьники смогут присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране», который пройдёт в честь Дня России. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Чтобы принять участие во флешмобе, нужно записать видеоролик с исполнением песни о России и опубликовать его в личном кабинете на портале КультурадляшкольниковРФ, а также предоставить ссылку на Яндекс.Диск. Песню можно исполнить как сольно, так и в составе музыкальной группы.
По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.
Флешмоб пройдёт с 12 по 30 июня. Он состоится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
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