Псковских школьников приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране»

13:48, 06 июня 2024, ПАИ

Псковские школьники смогут присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране», который пройдёт в честь Дня России. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно записать видеоролик с исполнением песни о России и опубликовать его в личном кабинете на портале КультурадляшкольниковРФ, а также предоставить ссылку на Яндекс.Диск. Песню можно исполнить как сольно, так и в составе музыкальной группы.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Флешмоб пройдёт с 12 по 30 июня. Он состоится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».