Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковских школьников приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране»

Псковские школьники смогут присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране», который пройдёт в честь Дня России. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Псковских школьников приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране». Фото предоставлено комитетом по образованию Псковской области

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно записать видеоролик с исполнением песни о России и опубликовать его в личном кабинете на портале КультурадляшкольниковРФ, а также предоставить ссылку на Яндекс.Диск. Песню можно исполнить как сольно, так и в составе музыкальной группы.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Флешмоб пройдёт с 12 по 30 июня. Он состоится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2024

Ответсек Союза реставраторов России Мария Портнова станет гостьей «Проекта Рестраврация»
06 июня 2024

Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Начало
06 июня 2024

Лития проходит на могиле Александра Пушкина
06 июня 2024

Турчак, Безруков и Семак приехали на Дни пушкинской поэзии и русской культуры
06 июня 2024

Литургия в память о Пушкине скоро начнётся в Святогорском монастыре
06 июня 2024

Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались в Псковской области
05 июня 2024

Группа «Трикветрум» выступит в Изборске 8 июня
05 июня 2024

Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...