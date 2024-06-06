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Общество

В июне участки некоторых улиц в Пскове будут закрыты для движения автомобилей

В июне участки некоторых улиц в Пскове будут закрыты для движения автомобилей, предупредили в администрации города.

С 8:00 10 июня до 17:00 14 июня из-за дорожных работ закроется для движения транспорта участок дороги на проспекте Энтузиастов в районе здания № 13 при движении от Гдовского переулка в сторону улицы Белинского.

С 7 по 10 июня на улице Розы Люксембург пройдет фрезерование асфальта, работы будут производиться по участкам и на одной половине проезжей части. Проезд будет осуществляться реверсивным способом.

С 11 по 14 июня нижний слой покрытия будут укладывать на улице Розы Люксембург. Работы пройдут по участкам:

- 11 июня закроется участок от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной;

- 12 июня – от улицы Народной до Киселева;

- 13 июня – от улицы Киселева до Петровской;

- 14 июня – от улицы Петровской до Максима Горького.

Все работы и перекрытие дорог будут днем, ночью проезжая часть будет открыта.

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