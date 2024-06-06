Свыше тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

14:15, 06 июня 2024, ПАИ

1,2 тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Говяжьи субпродукты перевозили без холодильника. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

1,2 тонны груза вернули в Белоруссию.