Свыше тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области
1,2 тонны говяжьих субпродуктов из Белоруссии не пропустили через госграницу в Невельском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Говяжьи субпродукты перевозили без холодильника. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.
1,2 тонны груза вернули в Белоруссию.
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