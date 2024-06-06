Великолучанки стали призёрами открытого первенства Москвы по гимнастике

15:46, 06 июня 2024, ПАИ

Великолучанки, воспитанницы спортшколы «Атлетика», стали призёрами открытого первенства Москвы по командной гимнастике, которое прошло 1 и 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Великие Луки на соревнованиях были представлены 23 обучающимися, поделёнными на три команды.

По программе первого юношеского разряда команда «Маленькая леди» в составе Валерии Кудрявцевой, Варвары Смирновой, Мирославы Захаренко, Александры Смирновой, Полины Пименовой и Дианы Иванковой заняла первое место.

Также второе место по программе третьего юношеского разряда заняли великолучанки Анна Александрова, Кристина Шаманова, Ксения Закревская, Алиса Иванкова, София Гаврилова, Марьяна Шерстенева, Эмилия Арзоян, Полина Илларионова, Екатерина Богданова и Анастасия Свенцицкая, объединённые в команду под названием «Пуговки».

Тренирует гимнасток Ольга Ткачева.

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