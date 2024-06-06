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Политика

Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация – эффективный инструмент для решения межрегиональных задач

Действующий председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, спикер Законодательного Собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал итоги пленарного заседания проходящей в Пскове 65-й конференции ПАСЗР и в целом сотрудничество между законодательными органами СЗФО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

65-й конференция ПАСЗР. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы уже убедились в том, что парламентская ассоциация – действительно эффективный инструмент для решения межрегиональных задач. Кроме того, это и очень хорошая площадка для обмена опытом между законодателями и налаживания коммуникаций между регионами. Мы этим активно пользуемся», – отметил Элиссан Шандалович. По словам руководителя ассоциации, большинство инициатив региональных законодателей находит решение на самом высоком федеральном уровне.

Также Элиссан Шандалович напомнил, что этот год является юбилейным для ассоциации – решение о создании ПАСЗР было принято в Вологде в 1984 году. «В знак уважения к коллегам и к этому событию следующую конференцию мы будем проводить в Вологде», – сказал спикер.

В завершение Элиссан Шандалович поблагодарил делегации законодательных органов за продуктивность, обратив внимание, что проведение парламентского форума предваряла большая работа постоянных комитетов ПАСЗР. Отдельно спикер поблагодарил Псковское областное Собрание депутатов за радушный приём и хорошую организацию мероприятия.

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