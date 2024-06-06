О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов

15:59, 06 июня 2024, ПАИ

О возможностях, которые даёт межпарламентское сотрудничество регионов, высказался спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках проходящей в Пскове 65-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Межпарламентское взаимодействие позволяет совместными усилиями обозначить общие проблемы субъектов Северо-Запада, а зачастую, характерные и для всей нашей страны. Обобщить эти проблемы, подготовить соответствующие изменения в федеральное законодательство и уже общее решение субъектов направить в Государственную Думу, чтобы там эти законодательные инициативы были рассмотрены и по ним принято решение», – озвучил алгоритм работы парламентской ассоциации Александр Котов.

Спикер напомнил, что ПАСЗР существует уже три десятилетия, и практический опыт работы межпарламентского объединения позволяет говорить об эффективности решения злободневных вопросов через парламентскую ассоциацию, а также с участием Совета законодателей при Совете Федерации.

«Это консолидированная работа всех депутатов законодательных органов Северо-Запада и Российской Федерации. Решения, которые принимаются субъектами совместно, заставляют федеральные органы власти обратить самое серьёзное внимание на проблемы, которые мы обозначаем», – подчеркнул Александр Котов.