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Великолукских библиотекарей отметили наградами

Праздничное собрание «Делу книжному верны», на котором подвели итоги работы библиотечной системы Великих Лук за последние пять месяцев, прошло в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семёвского в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Великолукских библиотекарей отметили наградами. Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека имени М. И. Семёвского

Библиотекари поделились достижениями и успешными практиками. Присутствующих поприветствовали председатель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко и депутат Великолукской городской Думы Ирина Соловьёва. Почётными грамотами комитета по культуре администрации Великих Лук отметили библиотекарей Светлану Козлову, Елену Зимину, Екатерину Максимову и Наталью Реут.

Дипломами Псковской библиотечной ассоциации за преданность профессии были награждены Елена Зимина, Ирина Журавлёва, Елена Тальдрик и Алёна Эйсмант.

Благодарности за участие в областном конкурсе «Талантливые и перспективные» и подарки вручили молодым специалистам Настасье Шахтеровой, Дарье Струковой, Олесе Шафаренко, Анне Посредниковой, Анне Матвеевой и Ирине Сидоренко.

Кроме того, поздравили Ирину Сидоренко с победой в конкурсе творческих работ специалистов библиотек Псковской области, обслуживающих детей и подростков, «Открытая книга» и поблагодарили участников Ирину Журавлёву и Ларису Снегирёву за профессиональную активность.

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